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السجن المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات في الشرقية

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مصراوي Masrawy

السجن المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات في الشرقية

12:26 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

السجن المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات في الشرقية

محكمة الزقازيق

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، تاجر مخدرات بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لحيازته 100 كيلو بانجو.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبدالحليم، وعضوية المستشارين محمد التوني، ووليد مهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل.

وترجع أحداث القضية رقم "27712" لسنة "2010" جنايات أبوكبير، عندما تمكن ضباط مكتب مكافحة مخدرات فاقوس، من ضبط " أحمد. ص. م" 39 عامًا، ومقيم القصاصين مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وبحيازته 100 كيلو من مخدر البانجو، قبل ترويجها على عملائه، بمركز فاقوس، وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

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