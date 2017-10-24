أخبار عاجلة

الأخبار - الولايات المتحدة ترفع اليوم السرية عن أكثر من 3000 وثيقة تنعلق باغتيال جون كينيدي -
الأخبار - التوتر يسيطر علي أجواء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى كينيا -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

طوارئ بالحجر الصحي في مطار القاهرة لمواجهة الكوليرا و"ماربورغ"- صور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

طوارئ بالحجر الصحي في مطار القاهرة لمواجهة الكوليرا و"ماربورغ"- صور

12:31 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

أعلنت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، حالة الطوارئ لمواجهة أمراض الكوليرا وفِيروس "ماربورغ" ، مع الركاب القادمين من زامبيا وأوغندا.

وأصدرت وزارة الصحة منشورات لمطالبة الأطباء بالحجر الصحي في المطار بتوسيع دائرة الاشتباه في الركاب، ومتابعة الحالة للركاب القادمين على مختلف الرحلات من الدولتين .

وصرحت مصادر مطلعة بالحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بأنه وصلت تعليمات من وزارة الصحة بضرورة متابعة الحالة الصحية للركاب القادمين من زامبيا وأوغندا بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب الكوليرا وفيروس "ماربورغ".

وأكدت المصادر، ضرورة ملاحظة الحالة الصحية للركاب، وإذا ظهرت أي أعراض على أي راكب يتم عزله وإجراء الفحوصات الطبية له.

وشددت على كتابة كروت الحالة الصحية للقادمين من زامبيا وأوغندا والأطفال كذلك، وإبلاغ الأطقم العاملة بشركات الطيران التي تقوم بنقل الركاب من هناك؛ لملاحظة الحالة الصحية للركاب أثناء الرحلة، وإبلاغ سلطات المطار إذا تلاحظ ظهور حالة إعياء وإرهاق شديد وصداع على أي راكب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • هشام عرفات: توقيع مذكرة تفاهم مع فرنسا حول النقل الجماعي اليوم

    أخبار

  • برلمانية تقدم طلب إحاطة لوزير الصحة بسبب نقص أدوية السرطان

    أخبار

  • غدًا.. "الصحة" تستكمل تنفيذ استراتيجية "طفلين وبس" من قنا

    أخبار

  • "واقي ذكري وحقن" حملة جديدة لوزارة الصحة لوسائل منع الحمل للرجال

    أخبار

إعلان

21d2c53a29.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي