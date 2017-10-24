طوارئ بالحجر الصحي في مطار القاهرة لمواجهة الكوليرا و"ماربورغ"- صور

كتب- طه عبيد:

أعلنت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، حالة الطوارئ لمواجهة أمراض الكوليرا وفِيروس "ماربورغ" ، مع الركاب القادمين من زامبيا وأوغندا.

وأصدرت وزارة الصحة منشورات لمطالبة الأطباء بالحجر الصحي في المطار بتوسيع دائرة الاشتباه في الركاب، ومتابعة الحالة للركاب القادمين على مختلف الرحلات من الدولتين .

وصرحت مصادر مطلعة بالحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بأنه وصلت تعليمات من وزارة الصحة بضرورة متابعة الحالة الصحية للركاب القادمين من زامبيا وأوغندا بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب الكوليرا وفيروس "ماربورغ".

وأكدت المصادر، ضرورة ملاحظة الحالة الصحية للركاب، وإذا ظهرت أي أعراض على أي راكب يتم عزله وإجراء الفحوصات الطبية له.

وشددت على كتابة كروت الحالة الصحية للقادمين من زامبيا وأوغندا والأطفال كذلك، وإبلاغ الأطقم العاملة بشركات الطيران التي تقوم بنقل الركاب من هناك؛ لملاحظة الحالة الصحية للركاب أثناء الرحلة، وإبلاغ سلطات المطار إذا تلاحظ ظهور حالة إعياء وإرهاق شديد وصداع على أي راكب.