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مرصد الإفتاء: طرد قطر من المجلس الإسلامي بروما جاء ردًا على دعمها للإرهاب

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مصراوي Masrawy

مرصد الإفتاء: طرد قطر من المجلس الإسلامي بروما جاء ردًا على دعمها للإرهاب

12:25 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

مرصد الإفتاء: طرد قطر من المجلس الإسلامي بروما جاء ردًا على دعمها للإرهاب

دار الافتاء

كتب- محمود مصطفى:

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن طرد قطر من عضوية المجلس الإسلامي العالمي في روما، لتورطها في دعم الإرهاب في العالم، يكشف اتجاهًا متزايدًا في الأوساط الدولية والإسلامية لاتخاذ مواقف أكثر حسمًا وحزمًا تجاه تمويل الإرهاب ودعمه ومساندته.

وأضاف المرصد في بيان له الثلاثاء، أن قرار الجمعية العمومية بطرد ممثل قطر الدبلوماسي بالمجلس، إضافة إلى أعضاء لها في الجمعية العمومية يشكل خطوة في اتجاه الضغط على الدول الضالعة في تمويل التنظيمات الإرهابية ورعايتها وتقديم العون والدعم لها، وهو اتجاه يسهم في الحد من انتشار تلك الجماعات وتأثيرها ويفقدها الكثير من قدراتها وإمكاناتها.

ودعا المرصد المنظمات والهيئات الدولية إلى الضغط على الدول الداعمة للإرهاب والراعية له، وممارسة كافة أشكال الضغط الممكنة لدفع تلك الدول للتخلي عن التنظيمات الإرهابية ومن ثم فقدانها الكثير من قدراتها، وهو الأمر الذي يسهم في تجفيف منابع الإرهاب وتقويض أركانه.

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مصراوي Masrawy

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