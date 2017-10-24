بالصور- الري تشكل لجانًا للمرور على المخرات وتطهيرها استعدادًا للسيول

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرًا عاجلاً حول قيام الوزارة ممثلة في قطاع الري بتشكيل لجان على مستوى الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية على مدى الشهرين الماضيين، للمرور على المخرات والتأكد من خلوها من الحشائش والمخلفات، وأي عوائق تمنع سريان المياه بها في حال احتمالية حدوث سيول .

وقال المهندس سيد علي شلبي رئيس قطاع الري، إن اللجان قامت بالمرور على جميع الإدارات التي يوجد بها مخرات صناعية والبالغ عددها إحدى عشر إدارة ري بالمحافظات المعنية والتي يتواجد بها (117) مخر صناعي، وتم التأكد من تطهير وجاهزية جميع المخرات وأصبحت جاهزة لاستقبال أي أمطار أو سيول.

وأضاف المهندس شلبي: "تم التأكيد على جاهزية جميع المعدات التابعة للإدارات العامة للري، وكذلك إدارات الصيانة الوقائية على مستوى الجمهورية وذلك بعمل الصيانات اللازمة".

وأشار رئيس قطاع الري، إلى وضع برنامج للتصرفات يتناسب مع هذه الفترة من السنة للتخفيف عن شبكتي الترع والمصارف لكى تتحمل أى تصرفات زائدة نتيجة السيول والأمطار.

وأكد شلبي، تشكيل غرف عمليات بكل إدارة مركزية والتنسيق مع المحافظات ووضع خطط وسيناريوهات للتعامل مع السيول والأمطار في كل محافظة.