أخبار عاجلة

الأخبار - الولايات المتحدة ترفع اليوم السرية عن أكثر من 3000 وثيقة تنعلق باغتيال جون كينيدي -
الأخبار - التوتر يسيطر علي أجواء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى كينيا -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالصور- الري تشكل لجانًا للمرور على المخرات وتطهيرها استعدادًا للسيول

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور- الري تشكل لجانًا للمرور على المخرات وتطهيرها استعدادًا للسيول

12:24 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

  • عرض 5 صورة

    f8386123b6.jpg

  • عرض 5 صورة

    5d4124b7b9.jpg

  • عرض 5 صورة

    bb123057bf.jpg

  • عرض 5 صورة

    c6f9ef16fc.jpg

  • عرض 5 صورة

    fa9ec77be9.jpg

إعادة الألبوم

بالصور-

الألبوم التالى

بالصور- "مصرللطيران" تجدد الشراكة مع لوفتهانزا الألمانية 7 سنوات

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرًا عاجلاً حول قيام الوزارة ممثلة في قطاع الري بتشكيل لجان على مستوى الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية على مدى الشهرين الماضيين، للمرور على المخرات والتأكد من خلوها من الحشائش والمخلفات، وأي عوائق تمنع سريان المياه بها في حال احتمالية حدوث سيول .

وقال المهندس سيد علي شلبي رئيس قطاع الري، إن اللجان قامت بالمرور على جميع الإدارات التي يوجد بها مخرات صناعية والبالغ عددها إحدى عشر إدارة ري بالمحافظات المعنية والتي يتواجد بها (117) مخر صناعي، وتم التأكد من تطهير وجاهزية جميع المخرات وأصبحت جاهزة لاستقبال أي أمطار أو سيول.

وأضاف المهندس شلبي: "تم التأكيد على جاهزية جميع المعدات التابعة للإدارات العامة للري، وكذلك إدارات الصيانة الوقائية على مستوى الجمهورية وذلك بعمل الصيانات اللازمة".

وأشار رئيس قطاع الري، إلى وضع برنامج للتصرفات يتناسب مع هذه الفترة من السنة للتخفيف عن شبكتي الترع والمصارف لكى تتحمل أى تصرفات زائدة نتيجة السيول والأمطار.

وأكد شلبي، تشكيل غرف عمليات بكل إدارة مركزية والتنسيق مع المحافظات ووضع خطط وسيناريوهات للتعامل مع السيول والأمطار في كل محافظة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيسة موريشيوس تصل القاهرة

    أخبار

  • وزارة الري: 205 ملايين جنيه لتنفيذ عمليات في نطاق السد العالي

    أخبار

  • "الري": أجهزة رصد حديثة بالطاقة الشمسية لقياس معدلات الأمطار بالمحافظات

    أخبار

  • عودة مفاوضات سد النهضة.. وخبراء: انفراجه للأزمة قد تحسم نقاط الخلاف

    أخبار

إعلان

660bb12ca4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي