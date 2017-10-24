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ألمانيا مستمرة في ترحيل لاجئين أفغان إلى بلادهم رغم الانتقادات

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مصراوي Masrawy

ألمانيا مستمرة في ترحيل لاجئين أفغان إلى بلادهم رغم الانتقادات

12:23 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

ألمانيا مستمرة في ترحيل لاجئين أفغان إلى بلادهم رغم الانتقادات

ارشيفية

برلين - (أ ش أ):

رغم الانتقادات التي وجهت للحكومة الألمانية بسبب استمرارها في ترحيل اللاجئين الأفغان المرفوضة طلبات لجوئهم، تقلع مساء اليوم الثلاثاء من مطار لايبزج طائرة تحمل على متنها عددا من هؤلاء اللاجئين بهدف إعادتهم إلى أفغانستان.

وانتقدت عدد من منظمات الإغاثة واللاجئين قرارات الترحيل، وعلى رأسها منظمة "برو أزول" الألمانية، في ظل المخاطر الأمنية التي تعاني منها بلادهم.

وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة جونتر بوركهارت، في تصريحات صحفية إن ترحيل الأفغان في يوم انعقاد الجلسة التأسيسية للبرلمان الألماني الجديد، يعد رضوخاً غير مسؤول لليمينيين، في إشارة لـ"حزب البديل من أجل ألمانيا" المناهض للتواجد الأجنبي على الأراضي الألمانية.

واستندت منظمات اللاجئين في رفضها نهج بشأن اللاجئين إلى أن الوضع في أفغانستان مازال محفوفا بالمخاطر، مشيرة إلى مقتل أكثر من ٥٠ مدنيا هذا الأسبوع في كابول.

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Asha

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