أخبار عاجلة

الأخبار - الولايات المتحدة ترفع اليوم السرية عن أكثر من 3000 وثيقة تنعلق باغتيال جون كينيدي -
الأخبار - التوتر يسيطر علي أجواء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى كينيا -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

ما هو النوم القهري وسبب إصابة أطفال به؟

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ما هو النوم القهري وسبب إصابة أطفال به؟

12:23 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

ما هو النوم القهري وسبب إصابة أطفال به؟

النوم القهري

كتبت- ميرا ماهر:

يعد النوم القهري مرضاً عصبياً مزمناً، وتتمثل أعراضه في فقدان قدرة الدماغ على تنظيم دورات النوم والاستيقاظ بشكل طبيعي، وهو ما يجعل المصابين به يعانون من نعاس شديد أثناء النهار. بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح البروفسور الفرنسى "ميشل لوسندرو" من مركز الطفولة الفرنسي لأمراض النوم بمستشفى "روبير دوبريه" في باريس، إن هذا المرض يصيب شخص من بين كل 5 أشخاص بعد حصولهم على تطعيم أو تعرضهم لعدوى مرض ما.

وارتباط الأطفال بشبكات التواصل الاجتماعي طوال اليوم أيضاً، يساعد على الإصابة بمرض النوم القهري، إذ يصيبهم بالكسل أو الاكتئاب.

يشار إلى أن كلمة  "النعاس" تستخدم عند عدم النوم لمدة ما بين 24 إلى 48 ساعة. 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لن تضرب طفلك بعد اليوم.. دراسة أمريكية تؤكد إصابتهم بهذه الأمراض

    هو وهي

  • 5 أسباب تجعلكم تتوقفون عن نشر صور أطفالكم على "فيسبوك"!

    هو وهي

  • .. رضيعة في شهرها السادس.. بطلة التزلج على الماء!

    هو وهي

  • بالفيديو.. أم تؤدب أطفالها بإطلاق النار على هواتفهم

    هو وهي

إعلان

7cd8f40cb3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو- سيدات غير محجبات بإعلان مشروع نيوم السعودي

بالفيديو- سيدات غير محجبات بإعلان مشروع نيوم السعودي

بالفيديو- مراسم استقبال رسمية وعسكرية للسيسي بقصر الإنفاليد بباريس

بالفيديو- مراسم استقبال رسمية وعسكرية للسيسي بقصر الإنفاليد بباريس

بالفيديو.. حوار الرئيس السيسي كاملًا مع قناة فرانس 24

بالفيديو.. حوار الرئيس السيسي كاملًا مع قناة فرانس 24