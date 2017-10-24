ما هو النوم القهري وسبب إصابة أطفال به؟

كتبت- ميرا ماهر:

يعد النوم القهري مرضاً عصبياً مزمناً، وتتمثل أعراضه في فقدان قدرة الدماغ على تنظيم دورات النوم والاستيقاظ بشكل طبيعي، وهو ما يجعل المصابين به يعانون من نعاس شديد أثناء النهار. بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح البروفسور الفرنسى "ميشل لوسندرو" من مركز الطفولة الفرنسي لأمراض النوم بمستشفى "روبير دوبريه" في باريس، إن هذا المرض يصيب شخص من بين كل 5 أشخاص بعد حصولهم على تطعيم أو تعرضهم لعدوى مرض ما.

وارتباط الأطفال بشبكات التواصل الاجتماعي طوال اليوم أيضاً، يساعد على الإصابة بمرض النوم القهري، إذ يصيبهم بالكسل أو الاكتئاب.

يشار إلى أن كلمة "النعاس" تستخدم عند عدم النوم لمدة ما بين 24 إلى 48 ساعة.