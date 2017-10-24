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للرجل الأربعيني.. هذه الصيحات الشبابية تناسبك للشتاء

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مصراوي Masrawy

للرجل الأربعيني.. هذه الصيحات الشبابية تناسبك للشتاء

12:16 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. نصائح لتنسيق 6 أنواع

الألبوم التالى

بالصور.. نصائح لتنسيق 6 أنواع "بليزر" على ألوان البناطيل المختلفة

كتبت- هاجر حاتم:

عادًة ما يقع الرجل الأربعيني في حيرة عند اختيار الملابس المناسبة لعمره، خاصًة بسبب اعتقاد بعضهم أن موضة ملابس الشباب لا تناسبهم، في حين هذا الأمر غير صحيح. يمكن للرجل الأربعيني اختيار الملابس الشبابية وتنسيقها.

- يمكنك ارتداء "البلوفر" الشتوي، بالألوان الكلاسيكية مثل "البيج، الأوف وايت، الأسود، الجملي" وارتداء القمصان العادية من تحته.

- الجينز الـ "skinney" من ناحية الساق يجعلك تبدو بمظهر أصغر عمرًا، بالإضافة إلى "البناطيل" القماشية ذات الألوان الغامقة.

- احرص على ارتداء أحذية الـ "سبدرين" فهي تناسب أكثر الجينز الضيق من الأسفل.

- "البليزر" الصوف هو اختيارك الأنيق دائمًا مع القميص الكلاسيك.

وفي هذا الألبوم نستعرض لك مجموعة من الصيحات المختلفة من موقع pinterest، لتختار منها ما يناسبك.

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