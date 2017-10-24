أخبار عاجلة

الأخبار - الولايات المتحدة ترفع اليوم السرية عن أكثر من 3000 وثيقة تنعلق باغتيال جون كينيدي -
الأخبار - التوتر يسيطر علي أجواء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى كينيا -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

رسميًا.. "النواب" يوافق على قرض بـ 10 ملايين دولار لمكافحة أنفلونزا الطيور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رسميًا.. "النواب" يوافق على قرض بـ 10 ملايين دولار لمكافحة أنفلونزا الطيور

12:13 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

ارشيفية

كتب – أحمد علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 443 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين ، والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل إضافي لمشروع مكافحة أنفلونزا الطيور.

وكان النائب هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة، استعرض تقرير اللجنة، مؤكدًا أن الاتفاق المعروض ذا شروط مالية ميسرة يساهم في زيادة الكميات المنتجة من لقاحات أنفلونزا الطيور بالأسواق المحلية وتوافق على الاتفاقية المعروضة بمبلغ يعادل 10 ملايينن دولار أمريكي، مع التحفظ على شرط التصديق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصطفى بكري يطالب بالإفراج عن الشباب المحبوسين في أحداث أرض النوبة

    أخبار

  • صلاح حسب الله وكيلا للجنة القيم بـ"النواب" بعد انسحاب "بسيوني" في

    أخبار

  • "أبو شقة": الدولة أوفت بوعودها للشباب.. وقانون الرياضة جيد

    أخبار

  • طلب إحاطة حول استيراد مخلفات بـ385 مليون دولار

    أخبار

إعلان

e6c0031a8a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)