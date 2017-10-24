رسميًا.. "النواب" يوافق على قرض بـ 10 ملايين دولار لمكافحة أنفلونزا الطيور

كتب – أحمد علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 443 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين الحكومة، والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل إضافي لمشروع مكافحة أنفلونزا الطيور.

وكان النائب هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة، استعرض تقرير اللجنة، مؤكدًا أن الاتفاق المعروض ذا شروط مالية ميسرة يساهم في زيادة الكميات المنتجة من لقاحات أنفلونزا الطيور بالأسواق المحلية وتوافق على الاتفاقية المعروضة بمبلغ يعادل 10 ملايينن دولار أمريكي، مع التحفظ على شرط التصديق.