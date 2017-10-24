بالأسماء.. الواعظات الناجحات في مسابقة وزارة الأوقاف
بالأسماء.. الواعظات الناجحات في مسابقة وزارة الأوقاف
12:12 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
وزارة الأوقاف
كتب- محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء المجموعة الأولى من الواعظات المتطوعات الجدد الناجحات في المسابقة وعددهن 27.
وطالبت وزارة الأوقاف، الواعظات الجدد بالتوجه لمقابلة الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني لاستخراج الكارنيهات، وتحديد نطاق عملهن وتوزيعهن على المساجد.
وأوضحت وزارة الأوقاف، أنها ستنشر باقي أسماء الناجحات خلال الفترة المقبلة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
إمام بالأوقاف: "الواسطة" استبعدتني من التعيين.. و"القطاع الديني":
-
وزير الأوقاف لمصراوي: افتتاح مسجد كبير في الغردقة يناير المقبل
-
استجواب عاجل لوزير الأوقاف يتهمه بالتقصير في مواجهة التطرف
-
"الأوقاف": خطبة الجمعة القادمة حول "أثر الإيمان"
إعلان
إعلان