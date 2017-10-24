بالأسماء.. الواعظات الناجحات في مسابقة وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء المجموعة الأولى من الواعظات المتطوعات الجدد الناجحات في المسابقة وعددهن 27.

وطالبت وزارة الأوقاف، الواعظات الجدد بالتوجه لمقابلة الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الديني لاستخراج الكارنيهات، وتحديد نطاق عملهن وتوزيعهن على المساجد.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنها ستنشر باقي أسماء الناجحات خلال الفترة المقبلة.