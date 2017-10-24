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محافظ أسيوط يشدد على تكثيف حملات ضبط المخالفات البيئية

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مصراوي Masrawy

محافظ أسيوط يشدد على تكثيف حملات ضبط المخالفات البيئية

12:15 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

محافظ أسيوط يشدد على تكثيف حملات ضبط المخالفات البيئية

ارشيفية

أسيوط - أسامة صديق:

شدد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، على تكثيف حملات ضبط المخالفات البيئية بقرى ومراكز المحافظة، وتحرير المحاضر والمخالفات الفورية للمزارعين والمتسببين في حرق المخلفات الزراعية، لمنع تكون السحب السوداء حفاظًا على صحة المواطنين.

وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وادارة البيئة بالمحافظة، بشن حملات مفاجئة على أماكن حرق المخلفات الزراعية بالقرى والنجوع، وتحرير محاضر فورية لأصحابها، بالإضافة إلى التنسيق مع الجمعيات الزراعية، وتوعية المزارعين بكيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية، كعلف للحيوانات وفرمها والاستفادة منها كعلف أو كسماد عضوي للأرض الزراعية.

وفي السياق، أشار المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إلى أنه جرى تنظيم العديد من الدورات وحملات التوعية بالقرى والنجوع، لتوعية المواطنين بكيفية التخلص الآمن والاستفادة من مخلفات محاصيل الذرة والقطن كعلف للحيوانات، وتعظيم الاستفادة من تلك المخلفات وخطورة حرقها في تلويث البيئة المحيطة وتكوين السحب السوداء الضارة.

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