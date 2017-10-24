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إزالة 120 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالفيوم - صور

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مصراوي Masrawy

إزالة 120 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالفيوم - صور

12:08 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

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الفيوم – حسين فتحي:

قاد العميد أسامة أبو الليل مأمور مركز إطسا بالفيوم، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، استمرت 3 أيام بقرى الغابة وبحر أبو المير ومطول وقلمشاه وشدموه ومنشأة عبد المجيد.

وقال الدكتور بسام عزام رئيس مركز ومدينة إطسا، إنه جرى إزالة نحو 120 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بالقرى المذكورة، وكانت عبارة عن منازل وأسوار، مشيرًا إلى أن الدولة ستواجه أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة بكل حسم، مهما كانت طبيعة المتعدي.

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