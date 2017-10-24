ضبطوه يصور مريضة.. أهالي يعتدون على ممرض في مستشفى بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

اعتدى عدد من الأهالي وأفراد أسرة سيدة مريضة، على ممرض بمستشفى أبو كبير العام، بالضرب؛ عقب قيام الأخير بتصويرها أثناء إجراء رسم قلب، وتم تسليمه للشرطة التي قامت بالتحفظ عليه، للتحري عن الواقعة.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتحفظ الأمن بمستشفى أبوكبير العام على "أحمد. ص. أ" 25 عامًا، مقيم المطاوعة مركز ههيا؛ لقيامه بتصوير مريضة أثناء إجراءها رسم قلب، وقام بعض المرافقين لها بالاعتداء عليه بالضرب، وتم تسليمه للشرطة.

وقال مصدر أمني بمركز شرطة أبوكبير، إن المتهم متدرب بالمستشفى منذ فترة على أعمال التمريض، وأثناء قيامه بإجراء رسم قلب لسيدة، شاهدته سيدة مرافقة لها وهو يقوم بتصوريها، فأستغاثت بالأهالي، الذين تحفظوا عليه وسلموه للشرطة.