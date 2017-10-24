"رادرات الجيزة" تضبط 90 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

كتب - محمد شعبان:

شنَّ رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مكبرة؛ لتفعيل قواعد قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين، والحد من الحوادث؛ حفاظا على الأرواح.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء طارق حجاج - خلال 24 ساعة - عن تحرير 2874 مخالفة متنوعة، و2109 انتظار خاطئ، وحجز 12 توك توك و21 دراجة نارية.

كما تم تحرير 90 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و100 مخالفة على مطالع ومنازل الكباري "موقف عشوائي"، و71 عدم استخدام حزام الأمان.

وتم تحرير 2245 مخالفات نموذج 125، و37 مخالفة عدم حمل تراخيص قيادة وتسيير، و65 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول، و80 مخالفة تصوير الكاميرات، و35 مخالفة حمولة زائدة.

حُررت محاضر حيال المخالفين، وعرضهم على النيابة المختصة للتحقيق.