أخبار عاجلة

الأخبار - الولايات المتحدة ترفع اليوم السرية عن أكثر من 3000 وثيقة تنعلق باغتيال جون كينيدي -
الأخبار - التوتر يسيطر علي أجواء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى كينيا -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مصطفى بكري يطالب بالإفراج عن الشباب المحبوسين في أحداث أرض النوبة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصطفى بكري يطالب بالإفراج عن الشباب المحبوسين في أحداث أرض النوبة

12:04 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

مصطفى بكري يطالب بالإفراج عن الشباب المحبوسين في أحداث أرض النوبة

النائب مصطفى بكري

كتب- أحمد علي:

طالب النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بالتدخل للإفراج عن شباب النوبة الذين تم إلقاء القبض عليهم أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية بسبب أرض النوبة.

وقال بكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب؛ لمناقشة قانون الهيئات الشبابية بحضور وزير الشباب والرياضة، إن شباب النوبة شباب طاهر ووطني، ونراه في كل المناسبات يقوم بدور وطني.

يذكر أن مجلس النواب، يناقش اليوم الثلاثاء، في جلسته العامة، قانون الهيئات الرياضية، المقدم من .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • صلاح حسب الله وكيلا للجنة القيم بـ"النواب" بعد انسحاب "بسيوني" في

    أخبار

  • "أبو شقة": الدولة أوفت بوعودها للشباب.. وقانون الرياضة جيد

    أخبار

  • طلب إحاطة حول استيراد مخلفات بـ385 مليون دولار

    أخبار

  • "النواب" يوافق مبدئيًا على قرض بـ١٠ملايين دولار لمكافحة أنفلونزا الطيور

    أخبار

إعلان

703888e8a7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)