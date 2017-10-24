مصطفى بكري يطالب بالإفراج عن الشباب المحبوسين في أحداث أرض النوبة

كتب- أحمد علي:

طالب النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بالتدخل للإفراج عن شباب النوبة الذين تم إلقاء القبض عليهم أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية بسبب أرض النوبة.

وقال بكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب؛ لمناقشة قانون الهيئات الشبابية بحضور وزير الشباب والرياضة، إن شباب النوبة شباب طاهر ووطني، ونراه في كل المناسبات يقوم بدور وطني.

يذكر أن مجلس النواب، يناقش اليوم الثلاثاء، في جلسته العامة، قانون الهيئات الرياضية، المقدم من الحكومة.