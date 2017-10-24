صلاح حسب الله وكيلا للجنة القيم بـ"النواب" بعد انسحاب "بسيوني" في الإعادة

كتب- أحمد علي:

فاز الدكتور صلاح حسب الله واللواء شادي أبو العلا بموقع وكيلي لجنة القيم التي يترأسها المستشار بهاء أبو شقة.

وشهدت الانتخابات، منافسة ساخنة بين الدكتور صلاح حسب الله والمستشار حسن بسيوني، وفي جولة الإعادة، التي جرت اليوم الثلاثاء، تنازل بسيوني لصالح حسب الله.

يشار إلى أن لجنة القيم تتشكل من خمسة عشر عضو ويرأسها بحكم اللائحة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، وهي بمثابة محكمة مجلس النواب المنوط بها التحقيق في كافة ما يصدر من مخالفات لائحية، إضافة إلى ما يحال إليها من هيئة مكتب المجلس واللجنة العامة.