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"أبو شقة": الدولة أوفت بوعودها للشباب.. وقانون الرياضة جيد

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مصراوي Masrawy

"أبو شقة": الدولة أوفت بوعودها للشباب.. وقانون الرياضة جيد

12:01 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

بهاء الدين أبوشقة

كتب- أحمد علي:

قال بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه ليس من الشباب، لكننا كمصريين نريد قانونًا للشباب مراعيا للمستحدثات الدولية في قوانين الشباب ويكون مكملا لقانون الرياضة.

وأضاف أبو شقه، في كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة الآن؛ لمناقشة قانون الرياضة المقدم من : "مشروع القانون جيد ومحقق للأهداف التي نتطلع إليها، ويتطلع إليها الشعب المصري جميعًا ويتفق مع أحكام الدستور".

وأوضح أبو شقة، أن الدولة بهذا القانون المتكامل أوفت بما قطعته على نفسها بدعم الرياضة والشباب، ولذلك أوافق على قانون الرياضة المقدم من الحكومة من حيث المبدأ.

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