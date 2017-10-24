طلب إحاطة حول استيراد مصر مخلفات بـ385 مليون دولار

القاهرة- (مصراوي):

وجهت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجلاً للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، والبيئة؛ بشأن استيراد مصر 781و813 طن نفايات ومخلفات، بقيمة 384.7 مليون دولار، ما يعادل 6.85 مليار جنيه، من يناير وحتى يونيو 2017.

وأوضحت فراج في بيان لها اليوم، استيراد شركة إسبانية ألف طن، خلال شهرين، من أول يوليو وحتى نهاية أغسطس 2017، ببند واحد فقط من النفايات والقصاصات وفضلات من لدائن أخرى، في الوقت الذي كانت مصر تعاني من أزمة في العملة الصعبة.

وقالت عضو مجلس النواب إنها: "فتحت باب الجدل حول مشاكل القمامة، وسوء إدارتها، والكارثة البيئية الجسيمة والتلوث الناتج عنها بالإضافة لإهدار تلك الثروة التي لو أُحسن استغلالها لعادت بالنفع الاقتصادي والاجتماعي والصحي والبيئي، ولكن الحكومة سوفت وماطلت، وأظهرت عدم الرغبة في الحل وعرقلت كل طريق صحيح يؤدي لإنهاء أزمة القمامة التي تفاقمت".

وأكدت فراج: "هناك دول جعلت تدوير المخلفات صناعة ودخلاً قوميًا، ولكن في مصر تقاعس مسئولو البيئة، والتنمية المحلية عن القيام بدورهم".

وتساءلت عضو مجلس النواب: "لصالح من تترك القمامة في الشوارع، ومدافن للقمامة تبث سمومها ليل نهار للمواطنين؟"

وأوضحت فراج أنه حسب الإحصاءات الرسمية المصرية، لا يتم تدوير إلا 5% فقط من المخلفات المصرية.