"ساعي البريد" سرق 50 ألف جنيه من حساب سيدة متوفيه.. والشرطة تضبطه

كتب - فتحي سليمان:

كشفت مباحث البريد غموض اختفاء 50 ألف جنيه من دفتر توفير إحدى العميلات التي أودعتها بمكتب بريد "القوللي".

كشفت التحريات أن ساعي بريد مكتب الألفي زور شهادة سحب الأموال، ودلت التحريات أن المجني عليها متوفيه منذ فترة.

وردت معلومات للعميد صلاح سالم رئيس مباحث البريد التابع لشرطة النقل والمواصلات تفيد وجود تلاعب "م ا ح"، موظف "ساعي" بمكتب بريد الالفي في أوراق رسمية لسحب أموال احدى العميلات دون وجه حق.

امر اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات بتكثيف التحريات وسرعة القبض على المتهم حال ثبوت تلك المعلومات، وكشفت تحريات رجال المباحث صحة الواقعة وبفحص دفاتر العملاء اتضح سرقة ٥٠ ألف جنيه من حساب إحدى العميلات "متوفية".

ودلت التحريات على ان ساعي البريد المتهم محبوس على ذمة قضية اخرى في قسم شرطة الموسكي وتحفظ الأمن على مسؤولي مكتب البريد بقسم شرطة الأزبكية وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.