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المتهمان بمحاول خطف سوري بمدينة نصر: "كنا هنطلب فدية 5 مليون"

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مصراوي Masrawy

المتهمان بمحاول خطف سوري بمدينة نصر: "كنا هنطلب فدية 5 مليون"

12:06 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

محاول خطف سوري بمدينة نصر

كتب - محمود السعيد:

اعترف المتهمان بمحاولة خطف "عبدالله. ع" سوري الجنسية، في تحقيقات نيابة مدينة نصر، أنهما خططا للعملية منذ شهرين لعلمهما بامتلاك المجني عليه لمصنع ملابس.

وقال المتهمان "محمود. ب" و"علي. م" عاطلين، إنهما يوم الحادث رصدا الضحية وانتظراه ليلا أمام مصنعه ثم استوقفاه وأجبراه على ركوب سيارتهما تحت تهديد السلاح.

وأضاف المتهمان في التحقيقات أنهما كان ينويان خطف المجني عليه، وطلب فدية 5 مليون جنيه، لكن استمرار صاحب المصنع في الاستغاثة وتجمع الأهالي أفشل جريمتهما.

وألقى الأهالي القبض على المتهمين وتسليمهما لمباحث قسم شرطة مدينة نصر بقيادة المقدم وائل غانم، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وإحالته للنيابة للتحقيق.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالسرقة بالإكراه، وحرزت فرد خرطوش ضبط بحوزة المتهمين.

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