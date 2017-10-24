6 نوفمبر.. محاكمة "مرسي" وآخرين في قضية "التخابر مع حماس"
6 نوفمبر.. محاكمة "مرسي" وآخرين في قضية "التخابر مع حماس"
12:04 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
محمد مرسى
كتب- طارق سمير:
حدد المستشار عادل بعيش، رئيس محكمة استئناف القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة 6 نوفمبر المقبل، لاستكمال جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و23 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان.
جاء ذلك بعد رفض طلب الرد المقدم من المتهم عصام العريان، وتغريمه 4 آلاف جنيه، وإلزامه بمصاريف الدعوة.
كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
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