أخبار عاجلة

الأخبار - الولايات المتحدة ترفع اليوم السرية عن أكثر من 3000 وثيقة تنعلق باغتيال جون كينيدي -
الأخبار - التوتر يسيطر علي أجواء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى كينيا -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

6 نوفمبر.. محاكمة "مرسي" وآخرين في قضية "التخابر مع حماس"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

6 نوفمبر.. محاكمة "مرسي" وآخرين في قضية "التخابر مع حماس"

12:04 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

محمد مرسى

كتب- طارق سمير:

حدد المستشار عادل بعيش، رئيس محكمة استئناف القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة 6 نوفمبر المقبل، لاستكمال جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و23 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان.

جاء ذلك بعد رفض طلب الرد المقدم من المتهم عصام العريان، وتغريمه 4 آلاف جنيه، وإلزامه بمصاريف الدعوة.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

    أخبار

  • اليوم.. محاكمة "مرسي" بقضية "اقتحام السجون"

    أخبار

  • اليوم.. نظر دعاوى إسقاط الجنسية عن "ناصر ومطر وعبد الماجد"

    أخبار

  • تأجيل أولى جلسات محاكمة نجل ''مرسي'' بتهمة حيازة سلاح أبيض

    أخبار

إعلان

e5f668a74e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي