حملة لإزالة الإشغالات في الهرم والجيزة
حملة لإزالة الإشغالات في الهرم والجيزة
11:59 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
حملة لإزالة الإشغالات
كتب - محمد شعبان:
شنت أجهزة الأمن بالجيزة بمشاركة شرطة المرافق ورجال البحث الجنائي والمرور، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات.
وأسفرت الحملة -التي شملت دائرة قسمي شرطة الهرم والجيزة- عن إزالة 108 حالات تعدٍ مختلفة، ومراجعة تراخيص المحلات التجارية والمقاهي، وإزالة الكراسي والاستاندات الحديدية المخالفة التي تعوق حركة السيارات والمارة.
حُررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
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