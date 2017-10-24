حملة لإزالة الإشغالات في الهرم والجيزة

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة بمشاركة شرطة المرافق ورجال البحث الجنائي والمرور، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات.

وأسفرت الحملة -التي شملت دائرة قسمي شرطة الهرم والجيزة- عن إزالة 108 حالات تعدٍ مختلفة، ومراجعة تراخيص المحلات التجارية والمقاهي، وإزالة الكراسي والاستاندات الحديدية المخالفة التي تعوق حركة السيارات والمارة.

حُررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.