أخبار عاجلة

الأخبار - الولايات المتحدة ترفع اليوم السرية عن أكثر من 3000 وثيقة تنعلق باغتيال جون كينيدي -
الأخبار - التوتر يسيطر علي أجواء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى كينيا -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مدير "اف بي آي" السابق يكشف: أنا صاحب حساب غامض على تويتر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مدير "اف بي آي" السابق يكشف: أنا صاحب حساب غامض على تويتر

12:10 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي ف

واشنطن – (أ ف ب):

كشف المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) جيمس كومي الذي أقاله الرئيس الأمريكي دونالد فجأة في مايو، أنه صاحب حساب غامض على موقع تويتر.

ومنذ اشهر، تشير تكهنات إلى أن كومي هو صاحب الحساب الذي يحمل اسم عالم اللاهوت الأمريكي في القرن العشرين راينهولد نيبور.

وأكد كومي ذلك الاثنين في تغريدة وضع فيها صورة له في منتصف طريق ريفي وهو ينظر بعيدا. وأرفق الصورة بتعليق كتب فيه "إلى اللقاء ايوا. في طريقي الى المنزل. يجب أن أعود لاكتب وسأحاول كتابة تغريدات مفيدة".

وانطلقت أولى التكهنات عن الحساب مطلع العام الجاري من قبل الموقع المتخصص بالتقنيات "جيزمودو" الذي عدد لائحة من المؤشرات بينها ان عالم اللاهوت كان موضوع اطروحة الدكتوراه لمدير "اف بي آي" السابق. وعرف نيبور بدراساته العلاقات بين العقيدة المسيحية وواقع السياسة الحديثة والدبلوماسية.

وكان ترامب أقال في مايو الماضي جيمس كومي الذي كان يقود تحقيقا واسع النطاق بشان وجود صلات محتملة بين وفريق الحملة الانتخابية للرئيس.

هذا المحتوى من

AFP

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • البيت الأبيض يستبعد زيارة ترامب للمنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

    أخبار

  • ترامب يعتزم لعب الجولف مع آبي في اليابان في الخامس من نوفمبر

    أخبار

  • تيلرسون: على الفصائل الشيعية المدعومة من إيران مغادرة العراق

    أخبار

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

إعلان

3501416e07.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية