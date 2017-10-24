مدير "اف بي آي" السابق يكشف: أنا صاحب حساب غامض على تويتر

واشنطن – (أ ف ب):

كشف المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) جيمس كومي الذي أقاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة في مايو، أنه صاحب حساب غامض على موقع تويتر.

ومنذ اشهر، تشير تكهنات إلى أن كومي هو صاحب الحساب الذي يحمل اسم عالم اللاهوت الأمريكي في القرن العشرين راينهولد نيبور.

وأكد كومي ذلك الاثنين في تغريدة وضع فيها صورة له في منتصف طريق ريفي وهو ينظر بعيدا. وأرفق الصورة بتعليق كتب فيه "إلى اللقاء ايوا. في طريقي الى المنزل. يجب أن أعود لاكتب وسأحاول كتابة تغريدات مفيدة".

وانطلقت أولى التكهنات عن الحساب مطلع العام الجاري من قبل الموقع المتخصص بالتقنيات "جيزمودو" الذي عدد لائحة من المؤشرات بينها ان عالم اللاهوت كان موضوع اطروحة الدكتوراه لمدير "اف بي آي" السابق. وعرف نيبور بدراساته العلاقات بين العقيدة المسيحية وواقع السياسة الحديثة والدبلوماسية.

وكان ترامب أقال في مايو الماضي جيمس كومي الذي كان يقود تحقيقا واسع النطاق بشان وجود صلات محتملة بين روسيا وفريق الحملة الانتخابية للرئيس.