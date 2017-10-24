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إصابة 8 في حادث تصادم سيارة أجرة مع أتوبيس بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

إصابة 8 في حادث تصادم سيارة أجرة مع أتوبيس بالقليوبية

12:01 م الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

إصابة 8 في حادث تصادم سيارة أجرة مع أتوبيس بالقليوبية

صورة ارشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة أجرة مع أتوبيس، اليوم الثلاثاء، عند مدخل نفق السلام أعلى الطريق الدائري، ونقل المصابين إلى مستشفى السلام.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد درويش مدير إدارة المرور، بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة مع أتوبيس عند مدخل نفق السلام، أعلى الطريق الدائري، ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص تم نقل المصابين إلى مستشفى السلام بشبرا.

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