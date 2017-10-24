«قعدت 9 سنين في كلية التجارة».. أبرز تصريحات محمد فراج في «تعشبشاي»

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لفت انتباه الجميع وبهر الكثيرين بعد مشاركته في بطولة مسلسل "هذا المساء" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، حيث تربع على عرش النجوم الشباب سريعًا بقدراته الفنية التي شهد بها الكثير من المخرجين والنقاد.

وحلَّ "فراج"، أمس الإثنين، ضيفًا ببرنامج "تع اشرب شاي" مع الفنانة "غادة عادل" عبر فضائية "dmc"، فأدلى بعدد من التصريحات المثيرة التي نستعرض أبرزها فيما يلي..

1- قعدت 9 سنين في تجارة

قال الفنان محمد فراج، إنه ظل طالبا بكلية التجارة بجامعة القاهرة لمدة 9 سنوات: "كنت طالبا في كلية التجارة وباقضي أغلب وقتي في مسرح الكلية".

2- حضرت محاضرتين في الـ9 سنين

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أوضح فراج أنه لم يحضر المحاضرات خلال الـ9 سنوات: "حضرت 5 محاضرات في الجامعة بس، والكارنيه بتاعي اتسحب مني في المحاضرة الثانية"، وتابع: "كنت بادفع مصاريف المسرح من نفقاتي الخاصة".

3- مواصفات الطالب المثالي

كشف الفنان عن مواصفات الطالب المثالي من وجهة نظره: "الطالب المثالي مفروض يذاكر قبل الامتحان ويجهز نفسه، ويبعد شوية عن حماس الطلاب أيام الجامعة".