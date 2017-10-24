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استعدادات بأسوان لاستضافة الدورة الثالثة من مهرجان مسرح شباب الجنوب

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مصراوي Masrawy

استعدادات بأسوان لاستضافة الدورة الثالثة من مهرجان مسرح شباب الجنوب

11:41 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

استعدادات بأسوان لاستضافة الدورة الثالثة من مهرجان مسرح شباب الجنوب

أسوان - إيهاب عمران:

قال اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، إن مهرجان مسرح شباب الجنوب، الذي عقدت دورته الثانية، بمحافظة أسوان، في أبريل الماضي، حقق نجاحًا كبيرًا، وأسعد أهالي المحافظة خاصة المهتمين منهم بالمسرح، كما أنه حاز على إعجاب لجنة تنمية جنوب الوادي برئاسة المهندس إبراهيم محلب.

جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقد بين محافظ أسوان، والناقد الفني هيثم الهواري، رئيس المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، اليوم الثلاثاء، استعدادًا للدور الثالثة، والأولى دوليًا، والتي تقرر إقامتها في محافظة أسوان.

وأضاف المحافظ، أن الأفكار الجديدة التي تتضمنها الدورة الثالثة والمزمع إقامتها في شهر أبريل المقبل ستحقق نجاحًا كبيرًا خاصة مع خروج المهرجان من مدينة أسوان إلى باقي مدن وقرى المحافظة.

وأضاف محمد إدريس وكيل وزارة الثقافة بأسوان، أن المهرجان المسرحي لشباب الجنوب، أحد أهم المهرجانات التي أقيمت بمحافظة أسوان بصفة خاصة والصعيد بصفة عامة، نظرًا للتفاعل الكبير الذي حدث بينه وبين الشباب، وكذلك باقي الفئات العمرية والاستفادة التي تمت من الورش التدريبية والفعاليات الفنية عكس المهرجانات التي تسعى للشو الإعلامي.

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