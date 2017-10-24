أخبار عاجلة

الأخبار - الولايات المتحدة ترفع اليوم السرية عن أكثر من 3000 وثيقة تنعلق باغتيال جون كينيدي -
الأخبار - التوتر يسيطر علي أجواء جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية فى كينيا -
الأخبار - مؤتمر عالمي اليوم بباريس لكشف الممارسات القطرية الداعمة للإرهاب -
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

انقلاب سيارة محملة بـ24 طن أسمدة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

انقلاب سيارة محملة بـ24 طن أسمدة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

11:35 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

انقلاب سيارة محملة بـ24 طن أسمدة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

انقلاب سيارة محملة بـ24 طن أسمدة

البحيرة – أحمد نصرة:

انقلبت سيارة على طريق الخدمات الصحراوي، اليوم الثلاثاء، محملة بـ24 طن أسمدة كيماوية، عند الكيلو 73 في اتجاه الإسكندرية، بدائرة مركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.

ووقع الحادث، أثناء سير السيارة رقم 602298 نقل بحيرة قيادة "س. ص. ع" 42 عامًا، سائق ومقيم قرية الغيتة، مركز أبو المطامير بالطريق المشار إليه، عندما اختلت عجلة القيادة في يد قائدها نتيجة انفجار أحد الإطارات، ما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة رقم "ب ف أ 6972" نقل قيادة "و. ا. ب" 28 عامًا، سائق، ومقيم رشيد محملة بأسمدة نترات إنتاج شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" أسوان، وانقلابهما والحمولة على جانب الطريق دون حدوث إصابات.

بسؤال قائدي السيارتين، أقرا بمضمون ما تقدم، وأضاف قائد السيارة الأولى أنه كان في طريقه من مقر شركة "كيما" للصناعات الكيماوية بأسوان لتوصيل حمولة السيارة لميناء الإسكندرية البحري.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "هزار" يتسبب في إصابة موظف بالبحيرة بنزيف في المخ

    أخبار

  • بعد انقلاب سيارتهم.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 397 طربة حشيش بالبحيرة

    أخبار

  • "كسب الرهان".. "عم محمد" لم يصدق نتيجة الأهلي فمات من الفرحة

    أخبار

  • إحالة نائب رئيس مركز وادي النطرون للنيابة لاتهامه ببيع أراضي الدولة

    أخبار

إعلان

a8769ed7c7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي