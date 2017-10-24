انقلاب سيارة محملة بـ24 طن أسمدة على الطريق الصحراوي بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

انقلبت سيارة على طريق الخدمات الصحراوي، اليوم الثلاثاء، محملة بـ24 طن أسمدة كيماوية، عند الكيلو 73 في اتجاه الإسكندرية، بدائرة مركز وادي النطرون، بمحافظة البحيرة.

ووقع الحادث، أثناء سير السيارة رقم 602298 نقل بحيرة قيادة "س. ص. ع" 42 عامًا، سائق ومقيم قرية الغيتة، مركز أبو المطامير بالطريق المشار إليه، عندما اختلت عجلة القيادة في يد قائدها نتيجة انفجار أحد الإطارات، ما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة رقم "ب ف أ 6972" نقل قيادة "و. ا. ب" 28 عامًا، سائق، ومقيم رشيد محملة بأسمدة نترات إنتاج شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" أسوان، وانقلابهما والحمولة على جانب الطريق دون حدوث إصابات.

بسؤال قائدي السيارتين، أقرا بمضمون ما تقدم، وأضاف قائد السيارة الأولى أنه كان في طريقه من مقر شركة "كيما" للصناعات الكيماوية بأسوان لتوصيل حمولة السيارة لميناء الإسكندرية البحري.

تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.