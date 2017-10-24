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"النواب" يوافق مبدئيًا على قرض بـ١٠ملايين دولار لمكافحة أنفلونزا الطيور

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مصراوي Masrawy

"النواب" يوافق مبدئيًا على قرض بـ١٠ملايين دولار لمكافحة أنفلونزا الطيور

11:54 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

ارشيفية

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 443 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين ، والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل إضافي لمشروع مكافحة أنفلونزا الطيور.

واستعرض النائب هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الاتفاق المعروض ذا شروط مالية ميسرة يساهم في زيادة الكميات المنتجة من لقاحات أنفلونزا الطيور بالأسواق المحلية وتوافق على الاتفاقية المعروضة بمبلغ يعادل 10 ملايين دولار أمريكي، مع التحفظ على شرط التصديق.

وأعلن "عبد العال"، تأجيل الموافقة النهائية على الاتفاقية، لبعد مناقشة المجلس لقانون الهيئات الشبابية، بجلسة اليوم.

وقال البدري ضيف، عضو مجلس النواب، إن موضوع أنفلونزا الطيور وطرق مكافحتها في غاية الأهمية، ومصر والعديد من الدول الغربية تحاربه منذ 2005.

جاء ذلك في الجلسة الصباحية برئاسة الدكتور علي عبدالعال.

وأضاف "البدري"، أن كانت تصدر الدواجن إلى أفريقيا، وبسبب أنفلونزا الطيور تراجع دورنا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن قيمة الثروة الداجنة في مصر يتراوح بين 30 إلى 40 مليار جنيه كل عام، ولدينا 3 إلى 4 ملايين عامل في هذه الصناعة، ومن المهم أن يكون لدينا وقاية من هذا المرض، خاصة أنه يخص كل عائلة مصرية، فلايزال المواطنون يربون الدواجن أعلى المساكن، وعلينا مكافحة المرض لتعود صناعة الدواجن مرة أخرى.

وطالب النائب محمد صلاح أبو هميلة عضو مجلس النواب، بضرورة إنتاج الأمصال لفيروس أنفلونزا الطيور، لافتا إلى أن هذا المرض منتشر في الريف، خاصة في مناطق العياط والصف وأطفيح.

كما طالب بضرورة أن تمتد نشاطات الحكومة للمناطق الفقيرة، وأيضا نقل الدواجن في المناطق الحية بين المحافظات، مؤكدًا أن الأمر أصبح خطيرًا ويتطلب فاعلية في المواجهة.

 

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مصراوي Masrawy

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