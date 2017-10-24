رئيس البرلمان ينفذ تهديده ويرفع بصمة توقيع النواب بعد بدء الجلسة

كتب- أحمد علي:

نفذ رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، تهديده للنواب، وبدأ جلسة اليوم في الساعة العاشرة والثلث تماما، بسابقة برلمانية تحدث لأول مرة، بدلا من الحادية عشرة وهو الموعد المعتاد دائما؛ تنفيذا لقراراه في جلسة أمس الاثنين.

وأصدر الدكتور "عبد العال"، تكليفاته للأمين العام للبرلمان المستشار أحمد سعد الدين برفع البصمة الخاصة بالتوقيع بعد عشرين دقيقة فقط من بداية الجلسة؛ لتحقيق الانضباط والالتزام بالحضور في التوقيت المحدد، وهو ما يعنى حرمان النواب الذين لم يوقعوا من تقاضي بدل الجلسة، واعتبار النائب الذي يحضر بعد الموعد كالغائب تماما.