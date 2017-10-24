كامل الوزير ورئيس المقاولون العرب يتفقدان مشروع محور روض الفرج

القاهرة- (أ ش أ):

تفقد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب كامل الوزير، ورئيس شركة المقاولون العرب المهندس محسن صلاح، مشروع محور روض الفرج، وطالب رئيس الهيئة فريق العمل بالمشروع بتكثيف الجهود وزيادة معدلات الأداء بجميع قطاعاته خلال المرحلة المقبلة.

رافق رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة خلال الزيارة، بحسب بيان شركة المقاولون العرب الصادر اليوم، اللواء هشام السويفي رئيس أركان إدارة المهندسين العسكريين والمهندس سيد فاروق النائب الأول لرئيس شركة المقاولون العرب والعميد أيمن صقر مدير المشروع.

وأكد المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، أن مشروع محور روض الفرج يعد من أكبر المشروعات الجارية في مصر حيث يصل طول المرحلة الثانية التي تقوم بتنفيذها الشركة تحت إشراف الهيئة الهندسية إلى 12 كيلومترا في الاتجاهين وتتكون من 6 قطاعات منها كوبرى النيل الغربي بطول 400 متر أعلى نهر النيل بارتفاع 14 مترا عن نهر النيل، ويبلغ عرض الكوبرى 55 مترا وهو عبارة عن اتجاهين 5 حارات فى كل اتجاه.

وأضاف صلاح: "كوبرى النيل الشرقى طوله 540 مترا أعلى نهر النيل ويربط بين جزيرة الوراق ومنطقة شبرا، ويعد أعرض الكبارى المعلقة فى العالم ويبلغ عرضه في المنتصف 64 مترا، أما عرضه بمنطقة شبرا فتبلغ 84 مترا، ويتكون الكوبرى من برجين رئيسيين بارتفاع نحو 100 متر من سطح الماء لتثبيت كابلات ضخمة يصل وزنها الى نحو ألف طن لتحمل جسم الكوبرى وتبلغ حمولة المحور 120 طنا".