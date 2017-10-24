أخبار عاجلة

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

تعاون بين "الوطنية للإعلام" و"الفجيرة للثقافة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تعاون بين "الوطنية للإعلام" و"الفجيرة للثقافة"

11:39 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين

الفجيرة- (أ ش أ):

وقع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، بروتوكول تعاون مع الجانب الإماراتي ممثلا في هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، بمختلف المجالات الإعلامية من تبادل للمواد الإعلامية والثقافية والإنتاج المشترك والتدريب المتواصل بين العاملين بالهيئتين بما يحقق التميز وتعظيم الاستفادة لكلا الجانبين.

تم توقيع البروتوكول في ضوء انطلاق فعاليات الدورة الثامنة لملتقى الفجيرة الإعلامي في الإمارات العربية المتحدة صباح اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي" بحضور رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، وعدد من رؤساء ومديري المؤسسات الإعلامية في العالم العربي.

ويلتقي المشاركون في هذا الملتقى على مدار يومين في عدة جلسات ترصد المتغيرات التي فرضتها مواقع التواصل الاجتماعي في مجال الإعلام، وتناقش قضايا أخرى تتعلق بالمشهد الإعلامي الحالي في كثير من الدول العربية.

هذا المحتوى من

6eb479dea4.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حسين زين لمصراوي: لا مساس بالحقوق المالية للعاملين في ماسبيرو

    أخبار

  • ​رئيس الوطنية للإعلام يستقبل مدير عام اتحاد الإذاعات الإسلامية

    أخبار

  • "ماسبيرو" يوضح حقيقة إلغاء إذاعة البرنامج الأوروبي والثقافي

    أخبار

  • ​بعد إحالته للمحاكمة التأديبية.. ما مصير "حسين زين" في قضية فساد ماسبيرو؟

    أخبار

إعلان

d372c32422.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون''

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني"

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي

مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي