تعاون بين "الوطنية للإعلام" و"الفجيرة للثقافة"
تعاون بين "الوطنية للإعلام" و"الفجيرة للثقافة"
11:39 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين
الفجيرة- (أ ش أ):
وقع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، بروتوكول تعاون مع الجانب الإماراتي ممثلا في هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، بمختلف المجالات الإعلامية من تبادل للمواد الإعلامية والثقافية والإنتاج المشترك والتدريب المتواصل بين العاملين بالهيئتين بما يحقق التميز وتعظيم الاستفادة لكلا الجانبين.
تم توقيع البروتوكول في ضوء انطلاق فعاليات الدورة الثامنة لملتقى الفجيرة الإعلامي في الإمارات العربية المتحدة صباح اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي" بحضور رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، وعدد من رؤساء ومديري المؤسسات الإعلامية في العالم العربي.
ويلتقي المشاركون في هذا الملتقى على مدار يومين في عدة جلسات ترصد المتغيرات التي فرضتها مواقع التواصل الاجتماعي في مجال الإعلام، وتناقش قضايا أخرى تتعلق بالمشهد الإعلامي الحالي في كثير من الدول العربية.
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