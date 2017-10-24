4 عناصر غذائية لإطالة وزيادة كثافة شعرك

كتب - هشام عواض:

يعد الشعر الطويل والكثيف حلم كل امرأة، كونه رمزًا للأنوثة وعنوانًا للجمال، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

ولتحقيق هذا الحلم توصي مجلة "إيلي" الألمانية المرأة بإمداد جسمها بالعناصر الغذائية التالية:

1- البيوتين

يساعد البيوتين على التمتع بشعر قوي ولامع، وهو يوجد في الموز والفراولة والسبانخ ورقائق الشوفان.

2- فيتامينات B

تعمل فيتامينات B3 و B5 و B6 على تقوية بنية الشعر وتحفيز أيض الخلايا وتدعيم جذور الشعر والتمتع بفروة رأس صحية. وتوجد فيتامينات B في المكسرات والبقوليات.

3- الحديد

يدعم الحديد الكثير من عمليات النمو، نظرًا لأنه يقوم بنقل الأكسجين في الجسم. وتتمثل المصادر الغنية بالحديد في اللحوم والعدس والسبانخ والصويا.

4 - الزنك

يساعد الزنك على بناء الكولاجين والكيراتين. ومن المصادر الغنية بالزنك البقوليات والمكسرات.