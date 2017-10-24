4 عناصر غذائية لإطالة وزيادة كثافة شعرك
4 عناصر غذائية لإطالة وزيادة كثافة شعرك
10:56 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
4 عناصر غذائية تطول وتكثف شعرك
كتب - هشام عواض:
يعد الشعر الطويل والكثيف حلم كل امرأة، كونه رمزًا للأنوثة وعنوانًا للجمال، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ولتحقيق هذا الحلم توصي مجلة "إيلي" الألمانية المرأة بإمداد جسمها بالعناصر الغذائية التالية:
1- البيوتين
يساعد البيوتين على التمتع بشعر قوي ولامع، وهو يوجد في الموز والفراولة والسبانخ ورقائق الشوفان.
2- فيتامينات B
تعمل فيتامينات B3 و B5 و B6 على تقوية بنية الشعر وتحفيز أيض الخلايا وتدعيم جذور الشعر والتمتع بفروة رأس صحية. وتوجد فيتامينات B في المكسرات والبقوليات.
3- الحديد
يدعم الحديد الكثير من عمليات النمو، نظرًا لأنه يقوم بنقل الأكسجين في الجسم. وتتمثل المصادر الغنية بالحديد في اللحوم والعدس والسبانخ والصويا.
4 - الزنك
يساعد الزنك على بناء الكولاجين والكيراتين. ومن المصادر الغنية بالزنك البقوليات والمكسرات.
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