قوات إسرائيلية تعتقل 19 فلسطينيا في الضفة الغربية

تل أبيب - (د ب أ):

اعتقلت قوات من الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية 19 فلسطينيا في الضفة الغربية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي، التي أوردت الخبر اليوم الثلاثاء، أنه يشتبه "في غالبيتهم بالضلوع في ممارسة الإرهاب الشعبي ضد جنود ومواطنين إسرائيليين".

ولم تذكر الهيئة ما إذا كان لأي من المعتقلين انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".