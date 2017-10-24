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كفر الشيخ: توزيع 100 تاكسي وتطوير القرى بالتعاون مع «تحيا مصر»

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كفر الشيخ: توزيع 100 تاكسي وتطوير القرى بالتعاون مع «تحيا مصر» كفر الشيخ: توزيع 100 تاكسي وتطوير القرى بالتعاون مع «تحيا مصر»

التحرير

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قال اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، إنه يجري التنسيق مع صندوق "تحيا "، بشأ، دعم عدة مجالات تنموية وخدمية بالمحافظة، أهمها حملة مكافحة فيروس "سي" وصرف العلاج بالمجان، وتزويد المستشفيات بعدد من أجهزة التنفس الصناعى وماكينات الغسيل الكلوى، وكذا توزيع 100 سيارة تاكسى، وتطوير القرى الأكثر احتياجا، داعيا القادرين للتبرع لصندوق "تحيا مصر".

وأضاف المحافظ في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه يتم حاليا تنفيذ البروتوكول المشترك مع وزارة الاتصالات بتطوير أداء القطاع الحكومى والربط الإلكترونى وميكنة شكاوى المواطنين ومراقبة تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية بالمحافظة.

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جاء ذلك خلال لقاء المحافظ باللواء أكرم النشار المدير المالى والإدارى لصندوق تحيا مصر، والدكتورة عبير شقوير، مساعد وزير الاتصالات، وذلك للربط التكنولوجي بين القطاع الصحي بالمحافظه وكبرى المستشفيات المحلية والعالمية لإجراء الفحص والتشخيص الطبي عن بعد للحالات التي تستلزم ذلك، وتنفيذ البروتوكول المشترك بين محافظة كفر الشيخ ووزارة الاتصالات للربط الإلكتروني بين قطاعات المحافظة ومراقبة تنفيذ المشروعات، وذلك بحضور الدكتورة لميس المعداوي وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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التحرير

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