مصر للطيران تجدد عقد الشراكة مع لوفتهانزا في مجال تموين الطائرات

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شهد صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، مراسم تجديد توقيع عقد الشراكة بين الجانب المصري ممثلا في شركة مصر للطيران للخدمات الجوية والشركة المصرية لخدمات الطيران EAS والشريك الأجنبي (شركة لوفتهانزا الألمانية) لإدارة وتشغيل شركة LSG SKY CHIEFS Catering EGYPT فى مجال الخدمات الجوية وتموين الطائرات.

وحضر توقيع العقد ألفيريد ريجلر الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة لوفتهانزا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشريف المغلوب رئيس مجلس إدارة LSG SKy CHIEFS Catering Egypt والمهندس هشام عبد الحفيظ رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية واللواء محمد كامل رئيس الشركة المصرية للخدمات الطيران EAS ورابيز مويرور مدير عام شركة LSG SKY CHIEFS Catering EGYPT وديريك بروك وفيليب روزنتل أعضاء مجلس إدارة LSG.

وأكد صفوت مسلم في بيان للشركة القابضة لمصر للطيران، على تعزيز الشراكة وتوسعة حجم الاستثمارات في مجال الخدمات الجوية وتموين الطائرات مع شركة لوفتهانزا والاستفادة من الخبرات الألمانية بجانب الخبرة المصرية في هذا المجال، بما يساهم في تعزيز العمل والاستثمار المصري والأجنبي فى المطارات المصرية بدءًا من مطار القاهرة الذي تقدم شركة LSG SKY CHIEFS EGYPT خدماتها منه لبعض رحلات مصر للطيران للخطوط الجوية وشركات طيران أجنبية كبرى، مشيدًا بأداء الشركة التي تحقق المعادلة بين تقديم خدمة جوية بأعلى جودة عالمية وبأنسب الأسعار لتحقيق الفائدة المرجوة.

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وأضاف شريف المغلوب رئيس مجلس إدارة شركة LSG SKY CHIEFS EGYPT أن شركة مصر للطيران للخدمات الجوية الرائدة في مجال تموين الطائرات في السوق المصرى وجدت في ذلك التعاون الذي بدأ منذ 7 سنوات مع شركة لوفتهانزا فرصة مناسبة لتوسيع الحصة السوقية من خلال الاستثمار في الشركة الجديدة وتعزيزًا لإمكاناتها، وضخ أموال واستثمارات تتناسب مع سياسة الدولة في جذب رؤوس أموال أجنبية وتحسين الاستثمار.

جدير بالذكر أن نصيب مصر للطيران من هذه الشراكة 70% من رأس مال الشركة ولوفتهانزا 15% والشركة المصرية لخدمات الطيران EAS بنسبة 15% من إجمالي رأس مال 100 مليون جنيه مصري، وقد تم تجديد العقد لمدة 7 سنوات جديدة نظرا للنجاحات التي حققتها الشركة في تقديم خدمة متميزة تناسب أذواق المسافرين عبر مطار القاهرة.