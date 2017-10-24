«اقتراحات البرلمان» تناقش طلبا باعتبار «الدين» مادة أساسية بالمناهج التعليمية

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تواصل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من المقترحات التي تقدم بها النواب، وعلى رأسها المقترح المقدم من النائب بسام فليفل بشأن إضافة مادة التربية الدينية الإسلامية والمسيحية والتربية القومية لجميع المناهج التعليمية كمواد أساسية تضاف للمجموع الكلي.

ووفقًا لجدول أعمال اللجنة فإنه من المقرر أنه يتم مناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن تدريس بعض مواد (السوشيال ميديا) والخاصة بالتواصل الاجتماعي في المرحلة الابتدائية والإعدادية، بالإضافة إلي اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد همام، بشأن التضرر من عدم تشغيل نحو 200 مدرسة بالمحافظات المختلفة، على رأسها محافظة الدقهلية بسبب قرب الأراضي المخصصة لإنشاء تلك المدارس من المقابر.

يأتي مقترح إضافة مادة التربية الدينية للمجموع بعد أن أثير جدل واسع حول اتجاه وزارة التربية والتعليم لإلغاء مادة التربية الدينية، واستبدالها مادة القيم والأخلاق والمواطنة بها.

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وقد أعلن د.طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن قرار إلغاء مادة التربية الدينية بالمدارس هو مسؤولية الدولة ولم يتم التطرق لذلك من قريب أو بعيد.

وأوضح أن الاتفاق على تدريس كتاب "القيم والأخلاق والمواطنة" فقط دون أن يكون لذلك أي تأثير على التربية الدينية بالمدارس التى لا تضاف للمجموع.