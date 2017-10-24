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السعودية تعرب عن أسفها لما ورد بتقرير الأمم المتحدة حول استهدافها للمزارع باليمن

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مصراوي Masrawy

تعرب عن أسفها لما ورد بتقرير الأمم المتحدة حول استهدافها للمزارع باليمن

11:25 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

السعودية تعرب عن أسفها لما ورد بتقرير الأمم المتحدة حول استهدافها للمزارع باليمن

السعودية تعرب عن أسفها لما ورد بتقرير الأمم المتحد

الرياض/ نيويورك- (أ ش أ):

أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها لاستناد مقرري الأمم المتحدة على صحف صفراء لتكون مرجعا يستمدون منه المعلومات في التقارير التي يصدرونها.. وذلك في إشارة إلى تقرير المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء والذي أشار فيه إلي أن المملكة استهدفت عمدا المزارع في اليمن خلال العمليات العسكرية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن السكرتير الأول بالوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة نورة الجبرين تأكيدها - خلال إلقاء بيان المملكة فى الأمم المتحدة تعليقا على تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء - حرص السعودية على التعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها وترحيبها بتقديم جميع المعلومات التي من شأنها تسهيل عمل المقررين.

وقالت "من المؤسف حقا أن يصدر تقرير من جهة دولية مرموقة كالأمم المتحدة تكون فيه الصحف الصفراء مرجعا تستمد منه معلوماتها، وألا تتحرى الدقة في جمع المعلومات من مصادرها الصحيحة وفق الأليات التي تنتهجها الأمم المتحدة عادة في تقاريرها.. وهذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وليس من المقبول عرضها في تقرير دولي كهذا".

وأضافت الجبرين "وأود هنا الإشارة إلي أن المملكة استجابت لدعوة الرئيس الشرعي لليمن لاستعادة الشرعية وضمان استتباب الأمن في هذا البلد ضد مليشيات الحوثي المسلحة وقوات النظام السابق، والذين عاثوا في الأرض فسادا وروعوا وقتلوا الأطفال والنساء والشيوخ".

وأشارت إلي أن الحق في الغذاء هو من مبادئ حقوق الإنسان الأساسية التي تحرص السعودية على ترسيخها، وتعمل على تقديم كل ما من شأنه حماية النفس البشرية من الجوع والهلاك.. مشددة علي أن المملكة تبدي تعاونها بشكل شفاف وواضح مع جميع وكالات الأمم المتحدة، وتأمل من الجهات الرسمية في الأمم المتحدة تحري الدقة في المعلومات والتأكد من مصداقيتها وأخذها من مصادرها الرسمية قبل التصريح بها وتضمينها في تقاريرهم.

هذا المحتوى من

Asha

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