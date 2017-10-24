السفارة الأمريكية بالقاهرة تدعم معارض العمل في جميع أنحاء مصر

القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الثلاثاء عن إطلاق "شغّلنا"، وهي سلسلة جديدة من معارض التوظيف للباحثين عن عمل في جميع أنحاء مصر، وذلك بناءً على نجاح معارض التوظيف التي عقدتها السفارة على مدى السنوات الثلاث الماضية في القاهرة.

وتشمل سلسلة "شغّلنا" ثلاثة معارض توظيف برعاية السفارة الأمريكية حيث يقام المعرض الأول في فندق هلنان بأسوان في 17 نوفمبر المقبل، بينما يقام المعرض الثاني بالقاهرة في مارس 2018، والثالث بالإسكندرية في أبريل 2018.

وقال القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة توماس جولدبرجر، بهذه المناسبة، إن "الولايات المتحدة تريد أن تكون شريكاً لمصر والشعب المصري، وإحدى الطرق التي يمكننا من خلالها تفعيل هذه الشراكة هي المساعدة في إتاحة الفرصة للقوى العاملة المصرية الماهرة للالتقاء بالشركات المحلية والدولية، وتعتبر هذه المعارض جزءا من دعمنا المتواصل للنمو الاقتصادي المصري وخلق فرص العمل، وتأكيد التزامنا نحو التنمية الاقتصادية المتواصلة لمصر".

وسيشمل كل معرض من معارض التوظيف الجديدة مشاركة مؤسسات لديها مئات فرص التوظيف الشاغرة المؤكدة، كما ستشمل هذه المعارض جلسات للتدريب على التطوير المهني للمشاركين من الباحثين عن عمل على مدار اليوم.

يذكر أن المعارض التي أقيمت في الأعوام الماضية أثمرت عن توفير الآلاف من فرص العمل للمتقدمين للوظائف.