أخبار عاجلة

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

السفارة الأمريكية بالقاهرة تدعم معارض العمل في جميع أنحاء مصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

السفارة الأمريكية بالقاهرة تدعم معارض العمل في جميع أنحاء

11:34 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

السفارة الأمريكية بالقاهرة تدعم معارض العمل في جميع أنحاء مصر

السفارة الأمريكية بالقاهرة

القاهرة - (أ ش أ):

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الثلاثاء عن إطلاق "شغّلنا"، وهي سلسلة جديدة من معارض التوظيف للباحثين عن عمل في جميع أنحاء مصر، وذلك بناءً على نجاح معارض التوظيف التي عقدتها السفارة على مدى السنوات الثلاث الماضية في القاهرة.

وتشمل سلسلة "شغّلنا" ثلاثة معارض توظيف برعاية السفارة الأمريكية حيث يقام المعرض الأول في فندق هلنان بأسوان في 17 نوفمبر المقبل، بينما يقام المعرض الثاني بالقاهرة في مارس 2018، والثالث بالإسكندرية في أبريل 2018.

وقال القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة توماس جولدبرجر، بهذه المناسبة، إن "الولايات المتحدة تريد أن تكون شريكاً لمصر والشعب المصري، وإحدى الطرق التي يمكننا من خلالها تفعيل هذه الشراكة هي المساعدة في إتاحة الفرصة للقوى العاملة المصرية الماهرة للالتقاء بالشركات المحلية والدولية، وتعتبر هذه المعارض جزءا من دعمنا المتواصل للنمو الاقتصادي المصري وخلق فرص العمل، وتأكيد التزامنا نحو التنمية الاقتصادية المتواصلة لمصر".

وسيشمل كل معرض من معارض التوظيف الجديدة مشاركة مؤسسات لديها مئات فرص التوظيف الشاغرة المؤكدة، كما ستشمل هذه المعارض جلسات للتدريب على التطوير المهني للمشاركين من الباحثين عن عمل على مدار اليوم.

يذكر أن المعارض التي أقيمت في الأعوام الماضية أثمرت عن توفير الآلاف من فرص العمل للمتقدمين للوظائف.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "تنشيط السياحة": 3 آلاف زائر شاهدوا تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

    أخبار

  • هيئة تنشيط السياحة تستضيف وفدًا سياحيًا وإعلاميًا بريطانيا لزيارة

    أخبار

  • السفارة الأمريكية تؤازر : ""‏شدوا حيلكوا يا فراعنة"

    أخبار

  • "الآثار": اكتشاف نقوش صخرية فريدة لا مثيل لها بوادي سوبيرة بأسوان

    أخبار

إعلان

4fcb236f98.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)