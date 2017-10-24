"دعم مصر" يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الرياضة

كتب- أحمد علي:

أعلن محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على مشروع قانون الهيئات الشبابية.

وقال السويدي، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، إن الشباب هو الأمل، وجاء مشروع القانون ليؤكد على مشاركة الشباب في كل مجالس الإدارت، وهو أمر جيد، فهم المستقبل.

وأضاف رئيس ائتلاف دعم مصر: "مشاركة الشباب يجبرنا على الاهتمام بفكر الشباب"، موجهًا رسالة لهم، قائلًا: "الفترة المقبلة بتاعتكم بالقانون مش كلام".

من جانبه، قال أيمن أبوالعلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تمكين الشباب بـ50% من الهيئات الشبابية يشجعهم ويجعل لهم متنفسا بالعمل الجيد.

وطالب أبو العلا، في كلمته بالجلسة الصباحية برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة قانون الشباب والرياضة، بالاهتمام بنقطة الكشافة والمرشدات في المدارس، قائلًا: "كنت أتمنى أن يكون من نشاطات المدارس"، وهو ما دفع الدكتور علي عبدالعال، للرد بأنه "لا يجوز تطبيق الكشافة في قانونين أحدهما قانون الشباب".