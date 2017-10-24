بالصور.. وفد موانئ دبي يتفقد ميناء غرب بورسعيد
بالصور.. وفد موانئ دبي يتفقد ميناء غرب بورسعيد
11:27 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
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بورسعيد - طارق الرفاعي:
تفقد وفد من موانئ دبي، برئاسة سهيل البنا، النائب الأول لرئيس موانئ دبي، والمسئول عن الشرق الأوسط وأفريقيا، ميناء غرب محافظة بورسعيد، مستقلين السيارات.
وتفقد "البنا" والوفد المرافق لهم، يرافقهم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، واللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، أرصفة الميناء والساحات والأوناش والمباني الإدارية من الخارج أثناء استقبالهم السيارات التي وفرتها المحافظة.
وكان محافظ بورسعيد والنائب الأول لرئيس موانئ دبي، عقد اجتماعًا فور وصولهم لديوان عام المحافظة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، لعرض مخطط المحافظة لتطوير ميناء غرب.
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