إطلاق أسماء 3 شهداء على مدارس في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

وافق عصام البديوى محافظ المنيا، على إطلاق اسم الشهيد مقدم محمد وحيد حبشي مصيلحي، على مدرسة المنيا الثانوية الجديدة بنات، الكائنة بشارع طه حسين ببندر المنيا، وإطلاق اسم الشهيد مقدم محمد عبد الفتاح سليمان عبد الحفيظ، على مدرسة الرحمانية الإعدادية بمركز ديرمواس، حيث استشهدا بأحداث الواحات البحرية الأخيرة أثناء الاشتباك مع إحدى الخلايا الإرهابية.

ووافق المحافظ أيضًا على إطلاق اسم الشهيد جندي مجند علاء شحاتة عيد فتحي أبو الليل، على مدرسة الكرم الابتدائية بمركز ومدينة أبو قرقاص، وذلك تقديرًا لما قدمه الأبطال الثلاثة من تضحية بالنفس من أجل الحفاظ على أمن ورفعة الوطن واستقراره، وتخليدًا لذكراهم العطرة.

وقال المحافظ إن حق هؤلاء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن سيأتي بعزيمة رجال مصر البواسل إخوانهم في القوات المسلحة، لافتًا إلى أن ذلك يُعد أبسط تقدير وتكريم لأرواحهم.