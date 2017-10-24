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محافظ القليوبية يكرم عددًا من الموهوبين بمديرية التربية والتعليم

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مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية يكرم عددًا من الموهوبين بمديرية التربية والتعليم

11:17 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

كرم اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، عددًا من المدرسين المتميزين والطلاب الموهوبين بمديرية التربية والتعليم، بحضور طه عجلان وكيل الوزارة.

وكرم عشماوي، حسين ممدوح حسين، الطالب بمدرسة عمر مكرم الابتدائية بإدارة الخصوص، لحصوله على جائزة أصغر مخرج سينمائي، وكذلك مدير المدرسة "عربي كامل محمد لرعايته الطالب.

كما كرم "سيد جمعة محمد عواد" مدرس لغة عربية بمدرسة الحزانية الثانوية، بإدارة شبين القناطر، لاختراعه السبورة الذكية، و"عمرو السيد محمود" مدير المدرسة.

وجرى تكريم "ولاء محروس عبد الحميد" مدرسة لغة عربية بمدرسة مهربان علييف، بإدارة العبور، لتطبيقها فكرة تدريس اللغة العربية بالموسيقى، و"كرم طلعت محمد علي" مدير المدرسة.

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