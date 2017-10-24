أخبار عاجلة

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية -
الأخبار - حرس حدود المنطقة الغربية يحبط محاولة تهريب 3مليون قرص مخدر و120كجم حشيش -
الأخبار - رئيس الوزراء يوجه بتوفير نحو 300 مليون جينه للانتهاء من تنفيذ 3 مستشفيات بالأقصر -
تأجيل إعادة محاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون'' -
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

المحكمة الإدارية تحيل دعوى 4 أمناء شرطة إلى المعاش للمفوضين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المحكمة الإدارية تحيل دعوى 4 أمناء شرطة إلى المعاش للمفوضين

11:22 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

المحكمة الإدارية تحيل دعوى 4 أمناء شرطة إلى المعاش للمفوضين

مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، إحالة دعاوى مقامة من 4 أمناء شرطة تطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1448 لسنة 2017، والذي يتضمن إحالتهم للمعاش للمفوضين لإعداد تقريرها القانوني.

حملت الدعاوى أرقام 7105 / 7106 / 7107 / 7108 لسنة 64، ضد كلا من وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد.

طالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي يؤيد مطالبها ويلغي قرار وزير الداخلية رقم 1448 لسنة 2017، والذي يتضمن إحالتهم للمعاش للمفوضين لإعداد تقريرها القانوني.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصدر: المتهمون بسرقة ابنة وزير التعليم العالي أجانب هربوا خارج

    أخبار

  • وزير الداخلية السعودي يدين حادث الواحات ويؤكد مساندة المملكة لمصر

    أخبار

  • بالصور- وزير الداخلية يزور مصابي "الواحات".. ويؤكد: نُدرك التحديات

    أخبار

  • تأجيل الطعن على قرار عزل وكيلي مؤسسي حزب فرسان مصر لـ 20 يناير

    أخبار

إعلان

367e82df2e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)