المحكمة الإدارية تحيل دعوى 4 أمناء شرطة إلى المعاش للمفوضين
المحكمة الإدارية تحيل دعوى 4 أمناء شرطة إلى المعاش للمفوضين
11:22 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
مجلس الدولة
كتب- محمود الشوربجي:
قررت المحكمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، إحالة دعاوى مقامة من 4 أمناء شرطة تطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1448 لسنة 2017، والذي يتضمن إحالتهم للمعاش للمفوضين لإعداد تقريرها القانوني.
حملت الدعاوى أرقام 7105 / 7106 / 7107 / 7108 لسنة 64، ضد كلا من وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد.
طالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي يؤيد مطالبها ويلغي قرار وزير الداخلية رقم 1448 لسنة 2017، والذي يتضمن إحالتهم للمعاش للمفوضين لإعداد تقريرها القانوني.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مصدر: المتهمون بسرقة ابنة وزير التعليم العالي أجانب هربوا خارج مصر
-
وزير الداخلية السعودي يدين حادث الواحات ويؤكد مساندة المملكة لمصر
-
بالصور- وزير الداخلية يزور مصابي "الواحات".. ويؤكد: نُدرك التحديات
-
تأجيل الطعن على قرار عزل وكيلي مؤسسي حزب فرسان مصر لـ 20 يناير
إعلان
إعلان