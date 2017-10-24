المحكمة الإدارية تحيل دعوى 4 أمناء شرطة إلى المعاش للمفوضين

كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، إحالة دعاوى مقامة من 4 أمناء شرطة تطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1448 لسنة 2017، والذي يتضمن إحالتهم للمعاش للمفوضين لإعداد تقريرها القانوني.

حملت الدعاوى أرقام 7105 / 7106 / 7107 / 7108 لسنة 64، ضد كلا من وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد.

طالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي يؤيد مطالبها ويلغي قرار وزير الداخلية رقم 1448 لسنة 2017، والذي يتضمن إحالتهم للمعاش للمفوضين لإعداد تقريرها القانوني.