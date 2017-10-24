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إحالة 9 صيادلة للنيابة تغيبوا عن العمل بمستشفى نصر النوبة

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مصراوي Masrawy

إحالة 9 صيادلة للنيابة تغيبوا عن العمل بمستشفى نصر النوبة

11:04 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

إحالة 9 صيادلة للنيابة تغيبوا عن العمل بمستشفى نصر النوبة

مستشفى نصر النوبة

أسوان - إيهاب عمران:

قرر اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، إحالة 9 صيادلة إلى النيابة الإدارية، بعد اكتشاف غيابهم عن العمل أثناء مرور لجنة تفتيش على مستشفى نصر النوبة المركزي.

وأحال المحافظ، كافة المخالفات الأخرى التي رصدتها اللجنة بباقي الوحدات الصحية والمستشفيات للشؤون القانونية فيما يتعلق بحالات الغياب عن العمل بأعداد كبيرة، بما يؤثر على أداء الخدمة المطلوبة، بينما تم إحالة المخالفات المتعلقة بالجوانب المالية والإدارية إلى النيابة الإدارية.

ووجه المحافظ مدير عام الصحة، إلى ضرورة مكافأة الأطباء والممرضين والعاملين المتميزين داخل المواقع الصحية التي قامت بزيارتها اللجنة، تطبيقًا لمبدأ الثواب والعقاب مع قيام المديرية بوضع جدول لتوزيع الأطباء على الوحدات الصحية خلال أيام الأسبوع لتوفير الخدمة الطبية لجميع أهالي المحافظة، بشكل عادل ومتوازن داخل 224 وحدة صحية، وبما يتناسب مع الكوادر الطبية المتوافرة بإجمالي 134 طبيبًا، بعد أداء بعض الأطباء لواجب الخدمة العسكرية والبعض الآخر أدرجوا ضمن حركة النيابات الاستثنائية للمستشفيات.

جاءت قرارات محافظ أسوان خلال اجتماعه مع رؤساء اللجان التي شكلها لمتابعة المديرات الخدمية وتقييم أدائها بحضور اللواء هاني محمود السكرتير العام، وعبدالناصر عبدالحميد السكرتير العام المساعد، علاوة على مديري الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

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