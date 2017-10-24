رئيسا "الطور وأخميم" يوقعان على استمارة "علشان تبنيها"

القاهرة- (مصراوي):

وقع فوزي همام، رئيس مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، ومحمود إمام، رئيس مدينة أخميم بسوهاج، على استمارة حملة "علشان تبنيها" المطالبة بترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية.

وأوضحت الحملة، أن عدد الاستمارات وصل 350 في مدينة الطور، وتستمر جهودها في جمع توقيعات من المواطنين بالمحافظتين.

يشار إلى أن حملة "علشان تبنيها" بدأت في 25 سبتمبر الماضي، ونجحت في ضم 171 نائبا برلمانيا، والعديد من الفنانين والرياضيين والمواطنين؛ بهدف مطالبة الرئيس السيسي الترشح لفترة ثانية.​