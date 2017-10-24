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رئيسا "الطور وأخميم" يوقعان على استمارة "علشان تبنيها"

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مصراوي Masrawy

رئيسا "الطور وأخميم" يوقعان على استمارة "علشان تبنيها"

11:21 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

يوقعان على استمارة علشان تبنيها

القاهرة- (مصراوي):

وقع فوزي همام، رئيس مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، ومحمود إمام، رئيس مدينة أخميم بسوهاج، على استمارة حملة "علشان تبنيها" المطالبة بترشح الرئيس لفترة رئاسية ثانية.

وأوضحت الحملة، أن عدد الاستمارات وصل 350 في مدينة الطور، وتستمر جهودها في جمع توقيعات من المواطنين بالمحافظتين.

يشار إلى أن حملة "علشان تبنيها" بدأت في 25 سبتمبر الماضي، ونجحت في ضم 171 نائبا برلمانيا، والعديد من الفنانين والرياضيين والمواطنين؛ بهدف مطالبة الرئيس السيسي الترشح لفترة ثانية.​

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مصراوي Masrawy

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