"النواب" يبدأ مناقشة مشروع قانون الرياضة الجديد
"النواب" يبدأ مناقشة مشروع قانون الرياضة الجديد
11:15 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
مجلس النواب
كتب- أحمد علي:
بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الرياضة الجديد، المُقدم من الحكومة، في الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال.
واستعرض فرج عامر رئيس لجنة الشباب بالمجلس، بنود مشروع القانون، الذي يتضمن، 96 مادة تنظم الهيئات الرياضية وإنشاء الروابط، وإشهار الأندية والاستثمار، والتصدي لشغب الملاعب.
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