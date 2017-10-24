مرصد الإسلاموفوبيا يشيد برفض بابا الفاتيكان اضطهاد مسلمي الروهينجا

كتب - محمود مصطفى:

أشاد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بتصريحات البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، التي أعرب فيها عن رفضه الشديد لعمليات الاضطهاد التي يتعرض لها مسلمو الروهينجا فى ميانمار وإعرابه عن أسفه الشديد لمعاناة 200 ألف طفل.

ودعا مرصد الإسلاموفوبيا فى بيانه اليوم، إلى ضرورة التحرك الدولي الفعال من خلال جميع المنظمات والهيئات الدولية لوقف عمليات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يتعرض لها مسلمو الروهينجا.

ودعا المرصد، جميع المنظمات والهيئات الإسلامية على مستوى العالم للتحرك الجماعي والتنسيق التام؛ لفضح أكاذيب سلطات ميانمار وكشف الحقائق أمام الجميع، إضافة إلى الإسراع بتقديم المساعدات الطبية والإنسانية لمسلمي الروهينجا الفارين من عمليات القتل والتهجير إلى الحدود مع بنجلاديش .

وشدد مرصد الإسلاموفوبيا على ضرورة تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق والتحقيق في تعرض أبناء الروهينجا المسلمة للقتل والاغتصاب والتعذيب على يد قوات الأمن في ولاية راخين بميانمار .