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محافظ القليوبية: هدفنا من تطبيق فكرة شارع مصر خلق فرص عمل للشباب

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مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية: هدفنا من تطبيق فكرة شارع خلق فرص عمل للشباب

11:02 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

محافظ القليوبية: هدفنا من تطبيق فكرة شارع مصر خلق فرص عمل للشباب

القليوبية - أسامة علاء الدين:

صرح اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، أن الهدف من تطبيق فكرة شارع مصر بالمحافظة، هو إيجاد فرص عمل للشباب لمحاربة البطالة، وزرع ثقافة العمل الحر لدى الشباب، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، بالإضافة إلى خلق متنفس للمواطنين البسطاء يكون مكانًا متنزهًا لهم.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع أحد المستثمرين المسند إليه تنفيذ مشروع كورنيش مدينة بنها، حيث جرى عرض تصور لشكل الأكشاك والسيارات التي سيجرى تنفيذها، وتخطيط المنطقة بالكامل لتشمل خدمات عديدة غير تقديم المأكولات السريعة.

ويشتمل المشروع على اختيار مكان لتجميع المشروعات الصغيرة للشباب في شكل حضاري وإطار قانوني، ينظم لهم الوقوف في تلك المنطقة بعربات المأكولات السريعة، وبه مقاعد وطاولات لتناول الطعام بشكل جمالي، وكذلك أماكن مخصصة لعرض المشغولات اليدوية والمشروبات الخفيفة، بالإضافة إلى مكتبة ثقافية، ومسرح مكشوف، وأماكن لألعاب الأطفال وممشى ومكان لهواة الصيد.

 

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