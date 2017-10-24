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"هزار" يتسبب في إصابة موظف بالبحيرة بنزيف في المخ

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مصراوي Masrawy

"هزار" يتسبب في إصابة موظف بالبحيرة بنزيف في المخ

10:59 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

ارشيفية

البحيرة – أحمد نصرة:

تسبب مزاح بين شخصين، تطور إلى مشادة بالأيدي، في إصابة موظف، نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وورد لمركز شرطة كوم حمادة، من مستشفى الحجاز التخصصي بوصول "م. م. ا" 40 عامًا، موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، ومقيم قرية زاوية البحر، دائرة المركز مصاب باشتباه نزيف وارتشاح بالمخ وتهتك بالقصبة الهوائية، ولا يمكن استجوابه.

بسؤال عمه "ش. ع. ا" 55 عامًا، موظف، ومقيم بذات الناحية، اتهم "محمد. ج. ز" 27 عامًا، صاحب مقهى، ومقيم بذات الناحية، بالاعتداء على المصاب، ودفعه ليسقط أرضًا ويرتطم رأسه بحجر، بسبب مشادة كلامية نتيجة المزاح بينهما.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز، من ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف أن ذلك حدث دون قصد منه، وتحرر المحضر اللازم.

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