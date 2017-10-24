بدء تطبيق فكرة أكشاك شراء القمامة من المواطنين بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

استقبل اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، أحد المتخصصين في مجال جمع القمامة وفصلها، لبحث دراسة إنشاء أكشاك لجمع القمامة وشرائها من المواطن، بعد فصل المواد الصلبة عن العضوية للاستفادة منها وتدويرها.

وخلال الاجتماع، وافق عشماوي على تنفيذ الفكرة عن طريق عمل كشك في مكان مميز لشراء القمامة من المواطنين مقابل مبلغ مالي، ومن المقرر تعميم الفكرة بباقي مدن المحافظة بمجرد نجاحها.

وأكد عشماوي، أن الهدف من المشروع هو منع النباشين، وإضفاء مظهر حضاري على الشوارع، وكذلك منع أي تراكمات قمامة بالشوارع، وزرع ثقافة جديدة للمواطن لكيفية التعامل مع المخلفات والاستفادة منها، وعدم إلقائها بالشوارع، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر العديد من فرص العمل لشباب المحافظة.