موانئ بورسعيد تستقبل 13 سفينة حاويات وبضائع

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، أنها تعمل بشكل طبيعي وإجمالي الحركة 13 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات وموجود على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول سفينة حاويات كما يتواجد على الأرصفة سفينتان حاويات، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة ومغادرة 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.